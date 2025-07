Il Maresciallo Libero Fiele lascia la caserma di Somma per un nuovo incarico nella Procura di Napoli

Dopo sette anni di servizio come Vice Comandante della Caserma dei Carabinieri di Somma Vesuviana, il Maresciallo Libero Fiele si appresta a intraprendere una nuova esperienza professionale nella Procura di Napoli, a partire dal prossimo 28 luglio. Una tappa importante per Fiele, il quale ha saputo farsi stimare e apprezzare non solo per le sue competenze, ma anche per la sua umanità e vicinanza alla cittadinanza.

Fiele ha ricoperto a Somma il ruolo di Vice Comandante, andando a sostituire il Comandante Alessandro Calandro durante la sua missione. Tra i due si è instaurata una collaborazione solida e armoniosa, che ha permesso alla Caserma di continuare a operare con efficienza e spirito di servizio.

La figura del Maresciallo Fiele resterà ben impressa nella memoria dei sommesi, grazie alla sua disponibilità, al sorriso sempre incoraggiante e alla sua partecipazione attiva alla vita sociale e ai problemi del territorio. Il Maresciallo ha preso parte a numerosi progetti nelle scuole, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni al senso civico e al rispetto delle regole. È stato, in tutto e per tutto, l’emblema di un nuovo modo di intendere le Istituzioni: non più distanti, ma vicine ai cittadini, pronte ad ascoltare e a risolvere i problemi.

La sua carriera è segnata da una lunga esperienza operativa: prima di approdare a Somma Vesuviana, ha prestato servizio nel Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e in quello di Foggia, maturando una profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche investigative.

Il direttore Carmela D’Avino e tutta la redazione de Il Mediano augurano al Maresciallo Libero Fiele un buon inizio di mandato e lo ringraziano per quanto fatto a Somma.