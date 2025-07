Somma, grande attesa per “Magiche Lucerne” nel Borgo Casamale

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Un Borgo che diventa Museo – dai vicoli alle piazzette –

Inizia Magiche Lucerne!

Dal 28 Luglio al 5 Agosto al Centro Storico del Casamale – Somma Vesuviana, nel napoletano!

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Parte Magiche Lucerne. Tutto il Borgo sarà museo, tutto il borgo sarà teatro. La sera accensione delle lucerne nei vicoli del borgo. Sarà un Borgo – Museo con il Centro Storico del Casamale che vedrà installate opere di artisti provenienti da tutta Italia. Nei vicoli e nelle piazze le opere, i laboratori di carta, ceramica, legno, mentre ogni giorno, al calare della sera avremo l’accensione delle lucerne. Al Castello di Lucrezia D’Alagno che è parte del Centro Storico, avremo tre giorni di Esposizione di artigianato, spettacoli, mostre. Il 5 sera l’uscita della Processione di Maria SS della Neve con il canto delle donne!”.

Il 28 – 29 – 30 Luglio allestimento del Centro Storico e del Castello di Lucrezia D’Alagno! Nel cuore della Terra Murata la magia delle lucerne!

Giovedì 31 Luglio installazione delle opere realizzate da artisti provenienti da tutta Italia. Inaugurazione della nuova forma geometrica della lucerna in un vico del Borgo .

Venerdì 1 Agosto – ore 19 al Giardino dell’Arci – incontro con gli artisti del concorso – La Lucerna Incantata. Alle ore 21, al calare della sera, avverrà l’accensione delle lucerne nei vari vicoli.

Sabato 2 Agosto – a partire dalle ore 9 Laboratorio di Carta, di ceramica, del legno e delle felci. Alle ore 21 e 30 – La musica racconta Somma, meraviglioso evento al Castello di Lucrezia D’Alagno.

Domenica 3 Agosto – incontri – conferenze ma dalle ore 10 la Lettura al Borgo in via Ferrante D’Aragona. Alle ore 21 e 30 concerto al Castello di Lucrezia D’Alagno.

Lunedì 4 Agosto – alle ore 20 – Aperitivo Festa delle Lucerne al Giardino dell’Arci.

Martedì 5 Agosto – ore 20 – Processione Maria SS della Neve. Alle ore 21 accensione delle Lucerne.

Dall’1 al 3 di Agosto al Castello di Lucrezia D’Alagno il Tappeto delle Nuvole e l’Esposizione d’artigianato.

C’è attesa per l’Edizione Giubilare delle Lucerne con l’evento Magiche Lucerne.

“Sarà tutto il Borgo con decorazioni nei cortili, vicoli, piazzette e l’accensione delle lucerne al calare della sera. Vicoli nei quali troveremo scene vive e scene morte. Tutto il Borgo sarà un Borgo Museo a cielo aperto e sarà un Borgo – Teatro a cielo aperto. Nel cuore della Terra Murata inizia Magiche Lucerne dal 28 Luglio. Terra Murata in quanto il Centro Storico è caratterizzato dalla Cinta Muraria Aragonese. Tutti i cortili sono antichi e di grande meraviglia. Il 28, 29 e 30 Luglio avremo l’allestimento del Borgo ma anche l’allestimento del Castello di Lucrezia. Lunedì 28 Luglio avrà inizio l’allestimento del Borgo che tutto parteciperà a Magiche Lucerne. Martedì 29 Luglio, invece, inizierà l’allestimento del Castello di Lucrezia D’Alagno e proseguirà l’allestimento del Borgo, mentre alle ore 19 sempre al Castello si svolgerà la presentazione dell’intero evento e a seguire l’inagurazione di Artinsieme Mostra collettiva. Giovedì 31 Luglio tutti potranno assistere all’installazione della nuova forma geometrica della lucerna, ma anche di molteplici opere realizzate”. Lo ha affermato Rosalinda Perna Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

L’atmosfera magica delle luci delle lucerne riflesse sull’antichità. Uno spettacolare gioco di colori in compagnia delle opere artistiche. Tutte le sere, al calare delle luci, si accenderanno le lucerne. Nei vicoli, nei cortili e piazzette, installazione delle opere realizzate sul posto da artisti provenienti da tutta Italia! Sabato 2 Agosto, l’artista Mary Pappalardo darà vita ai laboratori di carta, di ceramica, di legno e delle felci.

“Dunque il Borgo sarà un Museo. Venerdì 1 Agosto, ancora al Centro storico si svolgerà l’incontro con gli artisti che hanno partecipato al concorso – La Lucerna Incantata – e sono artisti da tutta Italia. Le opere da loro realizzate verranno installate alle ore 17 di Giovedì 31 Luglio. Alle ore 21 di ogni sera dall’1 al 5 Agosto avremo l’accensione delle Lucerne nel Borgo Antico del Casamale, nei vari vicoli. Non sarà la Festa delle Lucerrne ma Magiche Lucerne in edizione giubilare e dunque nei vicoli avremo l’accensione delle lucerne ma non con i quadranti in prospettiva che caratterizzano la Festa delle Lucerne. Sabato 2 Agosto il Laboratorio di Carta e di ceramica dell’artista Mary Pappalardo, seguirà il Laboratorio del legno e delle Felci, alle ore 21 ancora accensione delle Lucerne e a seguire, alle ore 21 e 30, al Castello di Lucrezia D’Alagno lo spettacolo musicale che racconterà Somma Vesuviana. Domenica 3 Agosto ci sarà la Lettura al Borgo dedicata soprattutto ai bambini – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – in serata ancora l’accensione delle Lucerne e a seguire il concerto al Castello di Lucrezia D’Alagno. Il 5 Agosto avremo la Processione della Madonna della Neve. Alle ore 20 la celebrazione della Santa Messa, subito dopo l’uscita della processione di Maria SS della Neve, nei vicoli e nelle piazzette. Sarà molto suggestiva. Dall’1 al 3 Agosto non mancherà Il Tappeto di Nuvole al Castello di Lucrezia D’Alagno, con tante attività per i bambini e Esposizione dell’artigianato”.

E intanto boom di successo per il Casamale Summer Fest organizzato dalle associazioni Tramandars e Amici del Casamale. Centinaia di persone sono giunte al Borgo Antico del Casamale visitando anche l’Hub-side con le opere pittoriche di Vittorio Valiante, ammirando il Murales di Francisco Bosoletti, ma anche i Versi in Luce di Giotto Calendoli. Successo anche per lo spettacolo musicale e teatrale – Io Rinascerò – svoltosi presso il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo.

“Tutti eventi organizzati dalle varie associazioni ma patrocinati, tutti, dall’Amministrazione Comunale – ha concluso la Perna – perchè la volontà dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, è quella di valorizzare e promuovere il territorio nel suo insieme. Il 26 Luglio apertura del sito archeologico della Villa Augustea dalle ore 9 alle ore 12 e 30 “.