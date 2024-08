Auto contro scooter ma scappa: gravissimi due giovani

L’incidente si è verificato al sorgere delle prime luci dell’alba a Giugliano, precisamente nell’incrocio tra via di Giacomo e via Leopardi.

Due ragazzi di 20 e 18 anni erano in sella ad un scooter quando si sono scontrati con un’auto che è poi subito scappata via dopo l’impatto senza prestare soccorso. I due giovani di Melito hanno riportato fin da subito ferite gravi a causa del forte impatto tra i due mezzi: il 20enne alla guida è stato prontamente portato all’ospedale Cardarelli dove si trova in pericolo di vita; il 18enne invece si trova all’Ospedale del Mare, purtroppo anche lui in condizioni molto gravi.

Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Giugliano che sono accorsi sul luogo: bisogna capire quale sia la dinamica precisa del sinistro e soprattutto scovare la persona alla guida dell’autovettura che è fuggita invece di prestare soccorso ai due ragazzi.