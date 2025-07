Pompei, grave incidente sul lavoro: due operai cadono dal carrello elevatore

Paura a Pompei per un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto due operai, caduti da un carrello elevatore durante un intervento tecnico. Entrambi i lavoratori sono stati trasportati in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove si trovano in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il cesto su cui si trovavano avrebbe ceduto all’improvviso, provocando la caduta da diversi metri di altezza. Le cause del cedimento sono ora oggetto di indagini da parte della polizia municipale, intervenuta immediatamente sul posto sotto la direzione del colonnello Gaetano Petrocelli. L’area del cantiere è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi tecnici e verificare la conformità delle attrezzature.

L’episodio arriva a pochi giorni dalla tragedia di Rione Alto, dove un incidente analogo ha stroncato la vita di tre operai. Quell’evento aveva già scatenato un dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con denunce da parte dei sindacati e richieste di controlli più rigorosi.

Ora, con il drammatico incidente di Pompei, il tema torna con forza all’attenzione pubblica. Le autorità competenti, anche alla luce degli avvisi di garanzia già emessi per il caso di Rione Alto, dovranno chiarire se si tratti di errori umani, mancanza di manutenzione o violazioni delle norme di sicurezza.

La dinamica precisa sarà accertata nelle prossime ore, mentre familiari e colleghi attendono notizie confortanti sui due operai feriti. Il nuovo incidente conferma come la prevenzione e il rispetto delle misure di sicurezza restino elementi fondamentali per evitare tragedie che continuano a ripetersi.