Pomigliano, successo per il saggio di fine anno di Fitness Trybe

Si ritorna agli anni 90 durante il saggio della Fitness Trybe.



Il 17 e 18 giugno, al Palazzetto dello Sport, si è svolto l’attesissimo saggio di fine anno della Fitness Trybe, storica associazione sportiva di Pomigliano d’Arco, che da 26 anni forma giovani atleti e atlete. Quest’anno sono stati oltre 300 i partecipanti che si sono esibiti sul palco, dando vita a uno spettacolo indimenticabile.

Con le note iconiche degli anni ’90 – da Christina Aguilera a Britney Spears – ben 44 coreografie hanno animato la serata, tra acrobazie, danza e tanta energia, regalando emozioni al numeroso pubblico presente.

La Fitness Trybe, durante l’anno, si prepara per importanti competizioni, tra cui quelle promosse dall’OPES, l’Ente di Promozione Sportiva che organizza la Gara di Ginnastica Artistica Agonistica e Promozionale, gestita a livello regionale da Viviana Taurisano, referente e coach dell’associazione, e a livello nazionale da Luciano Gambardella con tutto il suo staff. L’organizzazione dell’ OPES è curata proprio dalla Fitness Trybe , sotto la direzione di Serena e Graziano Piccolo e Monica Pirozzi

Negli ultimi mesi, oltre agli ottimi risultati in gara, l’associazione ha festeggiato un traguardo straordinario: un’atleta, Maria Mautone, è entrata a far parte della squadra nazionale italiana ed è la quinta della società dal 2006, preceduta da Valeria Perris, Dalila Francesca Piccolo, Eva Iurlaro e Ilaria Traino. Un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità sportiva.

Nonostante queste grandi emozioni, il saggio resta il momento in cui tutto il lavoro dell’anno prende vita e diventa arte, niente trofei, niente competizione, niente ansia solo spirito di squadra e “good vibes” grazie alla dedizione e alla passione di Serena Piccolo e tutto il suo staff.