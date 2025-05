Pomigliano, sgomberati nella 219 due locali trasformati in abitazioni

POMIGLIANO D’ARCO – Avevano trasformato locali di pertinenza condominiale in abitazioni, che oggi sono stati posti sotto sequestro, mentre gli occupanti sono stati denunciati. E’ accaduto a Pomigliano d’Arco, dove la Polizia municipale, sotto il coordinamento del tenente Andrea D’Ambrosio, è intervenuta nel quartiere Partenope, la ex 219, per eseguire lo sgombero di due locali al piano terra, occupati irregolarmente e trasformati in abitazioni senza alcuna autorizzazione urbanistica, nè igienico-sanitaria. In uno dei due locali risiedeva una donna, nell’altro una mamma con due figli minori.

Una delle occupanti, secondo quanto emerso, era già stata sgomberata nel 2024, ed aveva fatto ritorno abusivamente nello stesso immobile, ora nuovamente evacuato. Un episodio, spiegano dal Comune, che conferma la persistenza di sacche di illegalità diffuse sul territorio, ma anche la costanza dell’impegno dell’Amministrazione nel contrastarle con fermezza.

Fin dall’inizio della consiliatura, viene sottolineato dal Comune, l’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Russo ha rafforzato i controlli e le operazioni di ripristino della legalità, affidando alla Polizia Locale un ruolo centrale in una strategia integrata che coinvolge urbanistica, servizi sociali e gestione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un tessuto urbano ordinato, sicuro e rispettoso delle regole. L’operazione di oggi rientra in un piano più ampio che prevede la tutela del patrimonio immobiliare pubblico e la salvaguardia degli spazi comuni nei quartieri popolari. Al contempo, il Comune sta potenziando gli strumenti di supporto per le situazioni di fragilità sociale, nella consapevolezza che la legalità non può prescindere dalla coesione e dalla giustizia sociale.