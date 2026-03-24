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Pomigliano, industria Leonardo, RSU: “Senza certezze industriali non c’è condivisione”

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Riceviamo e pubblichiamo:

“Senza certezze industriali non c’è condivisione” è il titolo del comunicato della RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), che esprime preoccupazione per il destino del sito di Pomigliano e della BU aerostrutture della Divisione Aeronautica  della Leonardo.

Preoccupazione emersa circa la possibilità di costituire una Joint Venture paritetica con un partner internazionale che vedecoinvolti i siti di Puglia e Campania (Foggia, Grottaglie,  Nola e Pomigliano) e che confermerebbe l’intenzione del management della neocostituita Divisione Aeronautica (maggio 2025) di disimpegnarsi progressivamente dal business delle aerostrutture.

La RSU è contraria a qualsiasi ipotesi di dismissione anche alla luce della ripresa del settore civile, così come emerso dall’ultimo Consiglio di Amministrazione che per il 2025 ha registrato risultati particolarmente positivi, con una crescita significativa di tutte e le divisioni e il chiaro segnale di ripresa per le aerostrutture.

Al momento non ci sono ancora certezze sulla fattibilità dell’accordo, ma la RSU di Pomigliano, riunita in seduta permanente, sta valutando tutte le azioni da mettere in campo insieme alle strutture sindacali territoriali con il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali.

RSU DI POMIGLIANO D’ARCO

 

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