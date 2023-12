POMIGLIANO D’ARCO – I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti all’alba – allertati dal 112 – in via Roma 311 a Pomigliano d’Arco per un incendio in una pizzeria.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione.

Il locale danneggiato è quello che ospita da decenni la storica pizzeria dei fratelli Cuorvo.