Pomigliano, giovane incensurato si mette a fare il pusher nel weekend

Pomigliano d’Arco: Carabinieri arrestano pusher incensurato

A Pomigliano d’Arco i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne incensurato del posto.

Il giovane è stato fermato a via Roma e controllato. Rinvenuti e sequestrati 100 grammi di hashish e un paio di dosi di marijuana. Trovati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è in attesa di giudizio.