Pomigliano, al via “I Nostri Miti” con Debora Caprioglio in “Artemisia”

Debora Caprioglio incanta Pomigliano: tutto esaurito e dieci minuti di applausi per “Artemisia”

POMIGLIANO D’ARCO, 4 LUGLIO 2025 – È partita con uno straordinario successo la sesta edizione de “I Nostri Miti” – Teatro Festival. Ieri sera, nel suggestivo scenario del Giardino dei Miti, si è registrato il tutto esaurito per lo spettacolo inaugurale: posti esauriti, anche in piedi, e dieci minuti di applausi hanno coronato l’intensa interpretazione di Debora Caprioglio in “Non fui gentile, fui Gentileschi”, monologo dedicato alla pittrice barocca Artemisia Gentileschi. Uno spettacolo potente e commovente che ha catturato il pubblico fin dal primo minuto. Il testo, firmato da Roberto D’Alessandro e Federico Valdi con la regia dello stesso D’Alessandro, ha portato in scena una donna rivoluzionaria, coraggiosa, capace di trasformare la ferita più profonda in una pennellata di libertà. Artemisia, attraverso la voce di Caprioglio, ha raccontato la sua vita straordinaria: il rapporto con il padre Orazio, la violenza subita da Agostino Tassi, il processo che ne seguì, e infine la consacrazione come una delle più grandi pittrici della sua epoca. “Debora Caprioglio ha emozionato il pubblico con una performance di rara intensità – ha commentato Francesco Maria Cordella, direttore artistico della rassegna –. Con Artemisia abbiamo scelto di aprire il Festival con una storia forte, simbolo di resilienza e di arte al femminile”. “Siamo commossi e grati per la risposta del pubblico – ha aggiunto Totò Caprioli, ideatore e patron del Festival –. Il Giardino dei Miti si conferma uno spazio di condivisione culturale straordinario, in cui l’arte trova casa e le storie prendono vita. Il nostro impegno è offrire spettacoli gratuiti ma di altissimo livello, accessibili a tutti”. La rassegna proseguirà fino al 31 luglio con cinque appuntamenti serali in programma ogni giovedì alle 21, e due eventi per bambini raccolti nella minirassegna “I Piccoli Miti”, previsti l’8 e il 15 luglio alle 19.