Pollena, parte oggi il “Natale incantato”: il programma degli eventi

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Pollena Trocchia.

Prenderà il via domani il Natale incantato di Pollena Trocchia, la rassegna di eventi a tema organizzata dal comune vesuviano in collaborazione e con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. Si comincia con “The Blue Gospel Singer”, concerto ospitato presso il Teatro delle Suore degli Angeli in Piazza Amodio alle ore 19.30.

Domenica 19 invece appuntamento presso la Cappella delle Suore della Visitazione in via Caracciolo, alle ore 18, per l’esibizione del coro “Gaetano Di Matteo”.

La sera di Santo Stefano la parrocchia Santissima Annunziata ospiterà il concerto per tenore, pianoforte, violino e violoncello a partire dalle ore 20. Presso la Villetta di via Calabrese.

Il 28, 29 e 30 dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, ci sarà il Villaggio di Babbo Natale e della Befana. Villaggio che si trasferirà, il 5 e 6 gennaio, presso lo spazio pubblico del Parco Europa e sarà visitabile sempre nel medesimo orario.

«Dopo il concerto dell’Immacolata, entrano ora nel vivo gli eventi di Natale a Pollena Trocchia: cercheremo di dare, attraverso momenti di musica, divertimento e socialità, un po’ di serenità e spensieratezza alla comunità cittadina, e in particolar modo ai bambini, in un periodo che purtroppo ancora risente dell’emergenza pandemica, sia sotto il profilo sanitario che economico, inserendo anche questi eventi nel solco di quelli fin qui realizzati, a cui ha contribuito fino a poco fa anche la consigliera Fortuna Riccio» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia. «Fin dall’inizio del proprio mandato elettorale uno degli obiettivi di questa amministrazione è stato quello di avviare un circuito virtuoso di diffusione culturale e di marketing territoriale teso a un rilancio di Pollena Trocchia e delle sue innumerevoli risorse locali ed eccellenze. Ciò presuppone la conoscenza del territorio stesso e della sua storia e la diffusione di tale conoscenza al di fuori del perimetro locale. Purtroppo il periodo emergenziale non ha consentito l’avviamento delle iniziative programmate, per qualcuna delle quali il comune ha comunque già approvato progetti che nell’imminente saranno attivati. Con gli eventi previsti nel periodo natalizio si vuole dare un segnale di ripartenza e di speranza nel futuro. Non secondario sarà lo spazio dedicato alla visibilità che sarà possibile realizzare a favore degli operatori locali, commerciali ed artigiani: saranno realizzati “laboratori di esperienza” in cui esperti di alcuni settori si presteranno oltre a raccontare e spiegare il loro lavoro ai ragazzi illustrando le tecniche di base nell’ottica del principio di “imparare giocando”, e potranno esporre le loro specialità che esse stesse rappresentano eccellenze e tradizioni del territorio e, perciò, fanno parte della sua storia» ha detto il consigliere comunale Giovanni Canfora. Con l’avvio della rassegna di eventi le piazze del paese saranno rese più accoglienti da istallazioni luminose in 3D.

(Fonte foto: rete internet)