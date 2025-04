Planet Lab si affida alle sorelle Aurora e Luce Guarino come testimonial

“La nuova generazione Guarino conquista anche la moda: Aurora e Luce per Planet Lab”

Il celebre negozio di abbigliamento sportivo Planet Lab, con sede a Napoli in Via Toledo, ha scelto due volti d’eccezione per il lancio della sua nuova collezione: le sorelle Aurora e Luce Guarino.

Aurora, già conosciuta come baby attrice per le sue partecipazioni in produzioni televisive e spot pubblicitari, si conferma un volto sempre più amato anche nel mondo della moda. Al suo fianco, per la prima volta davanti all’obiettivo, la piccola Luce, che con questo shooting segna il suo esordio ufficiale nel mondo della comunicazione visiva.

Le due sorelle arrivano da una delle famiglie più conosciute del capoluogo partenopeo: i Guarino. Il padre Mario, insieme ai figli Paolo, Luca e Stefania è alla guida di uno degli studi di commercialisti più rinomati della città, con una clientela composta da celebrità del cinema, dello sport e della musica.

Con questo progetto, Planet Lab si conferma brand attento alla scena napoletana e capace di valorizzare i giovani talenti del territorio, unendo stile, tradizione e spirito contemporaneo.