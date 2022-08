Pizzeria storica mette bolletta in conto dopo stangata da 8mila euro nel conto: “Altrimenti chiudiamo”

La polemica delle ultime ore riguarda la foto di uno scontrino effettuato dalla famosa Pizzeria Gorizia del Vomero che avrebbe aggiunto spese extra al solito costo di consumazione e coperto.

Il prezzo totale del pasto consumato alla Pizzeria Gorizia, quindi, non riguarda più solo ciò che si beve e si mangia: sono state aggiunte spese di gas, luce e fitto che il titolare, Salvatore Grasso, ha deciso di inserire per far comprendere ai clienti quanto costi al momento mandare avanti un’attività a causa del caro gas. “Con una bolletta di quasi 8 mila euro – spiega Grasso – siamo con le spalle al muro visto l’aumento del 300% degli ultimi mesi”.

Questa decisione ha però diviso l’opinione pubblica che si è scatenata sui social con diversi commenti: da un lato c’è chi crede sia giusto aggiungere questi costi minimi per dare supporto alle attività, dall’altro c’è invece chi si è schierato contro l’iniziativa in quanto la clientela “non è colpevole dell’aumento dei costi, quindi non è giusto far pagare questi prezzi anche se minimi”, come scrive un utente su facebook. La polemica, quindi, si basa sulla questione “giusto o non giusto” a cui molto hanno però risposto con toni decisamente indelicati mentre c’è chi ha espresso la propria opinione rimarcando quanto a lungo andare, se tutti gli esercenti aggiungessero spese extra del genere, sarebbe impossibile per tantissime persone permettersi anche solo una semplice pizza.