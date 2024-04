Nel silenzio del Maradona il Napoli vive l’ennesima beffa stagionale

Al Maradona, in un clima di contestazione, il Napoli si fa beffare dalla Roma nel finale e arresta ulteriormente la sua corsa europea. Gli azzurri sono autori di una delle migliori prestazioni della stagione per gioco e intensità, ma pagano l’imprecisione sotto porta e gli errori difensivi dei singoli. Anche Calzona non è esente da colpe, con dei cambi quantomeno discutibili: la sostituzione di Ostigard per Traorè (entrato 20 minuti prima) sul calcio d’angolo che ha portato al 2-2 finale è stata decisamente scellerata, confermando la regola non scritta per cui su situazione di palla inattiva da difendere non si fanno cambi. Inoltre pure la scelta di continuare a puntare su Juan Jesus, colpevole di diversi gol subiti ultimamente, desta non poche perplessità; in queste ultime partite, con poco ormai da giocare, si potrebbe anche pensare di valorizzare maggiormente Ostigard e Natan, in modo da generare mercato in vista della rivoluzione estiva. Da questo di punto di vista sembrano farsi più insistenti le voci su Conte come prossimo allenatore: oltre a presunte telefonate di ADL in pizzeria, è notizia di ieri (da parte di Sky) che il mister salentino avrebbe dato piena disponibilità per allenare il Napoli ed ora la palla sarebbe passata nelle mani del presidente.