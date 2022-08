Lei lo lascia e lui le distrugge l’auto per ripicca: arrestato dopo la follia

POMPEI – Non si era rassegnato alla fine della loro relazione e per questo, nel tentativo di ottenere un appuntamento, ha preso a pedinare la ex, danneggiando più volte la sua auto e perfino tagliandole la strada per costringere la donna a fermarsi.

Una vicenda che aveva portato la vittima a vivere in un costate stato di ansia e di paura, ingenerando in lei il timore per la propria incolumità, fino a costringere la donna a cambiare le proprie abitudini di vita. Dopo la denuncia, oggi è arrivata la svolta, quando gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno eseguito nei confronti dell’uomo una misura cautelare di divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi di lavoro frequentati dalla persona offesa.

L’uomo è accusato di stalking. Come spiegano dalla Procura di Torre Annunziata, “il provvedimento cautelare si è reso necessario al fine di impedire la protrazione e l’aggravamento della condotta criminosa dell’uomo, che si presentava pericolosamente evolutiva e tale da degenerare in più gravi aggressioni alla integrità della vittima”.