Pitbull senza guinzaglio aggredisce uomo e cane: paura in centro a Pomigliano

Momenti di paura a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 50 anni è stato aggredito in strada da un pitbull sfuggito al controllo della proprietaria. L’episodio si è verificato in via Roma e ha avuto conseguenze sia per l’uomo sia per il suo cane di piccola taglia, rimasto gravemente ferito.

Secondo quanto ricostruito e riportato da Il Mattino, il 50enne stava passeggiando con il proprio animale quando è stato improvvisamente assalito dal pitbull, che si trovava accanto a un’anziana e risultava privo di guinzaglio e museruola. In pochi istanti la situazione è degenerata: il cane ha aggredito il cagnolino, provocandogli profonde lesioni all’addome, mentre l’uomo è stato scaraventato a terra durante il tentativo di difenderlo.

Determinante si è rivelato l’intervento di alcune persone presenti nella zona, che sono riuscite a liberare il 50enne dalla presa dell’animale, evitando conseguenze ancora più gravi. Subito dopo l’aggressione, l’uomo ha accompagnato il proprio cane in una clinica veterinaria per le cure urgenti, mentre lui stesso si è recato all’Ospedale del Mare per gli accertamenti del caso.

I sanitari hanno riscontrato escoriazioni e contusioni, giudicate guaribili in circa sette giorni. Le condizioni del cagnolino, invece, sono apparse inizialmente critiche, a causa delle ferite riportate durante l’attacco.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza legata alla gestione di cani di grossa taglia, soprattutto quando lasciati liberi senza le necessarie precauzioni. Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano napoletano, non si tratterebbe di un caso isolato: nelle ultime settimane, infatti, si sarebbero registrati altri episodi simili nell’area vesuviana, con aggressioni che hanno coinvolto anche minori.

Sulla vicenda sono stati informati i carabinieri, ai quali è stata formalizzata denuncia per accertare eventuali responsabilità.