Incidente sospetto a Marigliano: fuggono senza targhe, auto con telaio alterato sequestrata

Ancora un’operazione di controllo del territorio da parte della polizia locale di Marigliano, impegnata in un’attività sempre più capillare per garantire sicurezza e legalità. L’intervento è scattato due giorni fa, nel primo pomeriggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Vittorio Emanuele, dove si sono registrati anche alcuni feriti.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno subito notato una circostanza anomala: gli occupanti di uno dei veicoli coinvolti si erano già dileguati a piedi dopo aver rimosso le targhe dell’auto, nel tentativo evidente di non essere identificati. Un comportamento che ha immediatamente fatto scattare ulteriori accertamenti.

Il personale della polizia locale, guidato dal maggiore Emiliano Nacar, ha quindi proceduto alla perquisizione del mezzo abbandonato. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti alcuni oggetti ritenuti sospetti: una chiave a brugola, posta sotto sequestro, e tre giacconi che, secondo i primi riscontri, potrebbero essere stati utilizzati per compiere azioni illecite, proprio alla luce della fuga repentina degli occupanti.

Ulteriori verifiche tecniche sul veicolo hanno fatto emergere un elemento ancora più grave: il telaio risultava abraso e alterato, circostanza che ha portato al sequestro immediato dell’auto per accertamenti più approfonditi.

Parallelamente, sono state attivate le ricerche dei soggetti fuggiti, sfruttando il sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale. Le immagini raccolte potrebbero rivelarsi decisive per risalire all’identità dei responsabili e chiarire la dinamica completa dell’episodio.

Tutto il materiale sequestrato sarà ora sottoposto agli esami della polizia scientifica, con particolare attenzione al rilievo delle impronte, nella speranza di ottenere elementi utili alle indagini. L’episodio conferma l’importanza dei controlli sul territorio e l’attenzione costante delle forze locali nel contrasto alle attività illegali.