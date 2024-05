Nola, ecco il link per proporre gli eventi di questo “Giugno Nolano”

Riceviamo e pubblichiamo.

Giugno nolano, comincia il conto alla rovescia…

Tra meno di 30 giorni la Festa dei Gigli entrerà nel vivo e si moltiplicheranno gli eventi che scandiranno i giorni nell’attesa della domenica della ballata che, per l’edizione 2024 dell’evento tutelato dall’Unesco, è in programma per il 30 giugno.

Ecco perché l’ufficio cultura del Comune di Nola in collaborazione con la Fondazione Festa dei Gigli ha promosso l’avviso pubblico per raccogliere le proposte sugli eventi da inserire nel calendario del Giugno Nolano.

Con l’obiettivo di rendere il tessuto sociale protagonista, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco, Carlo Buonauro, raccoglierà le manifestazioni d’interesse che, previa valutazione, faranno parte del programma che prenderà il via il primo giugno.

Tutte le info relative alla partecipazione ed ai servizi garantiti dal Comune di Nola sono rinvenibili al seguente link: https://bit.ly/3UIHTkX