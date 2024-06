Personale Ata assunto grazie a “Diplomifici”, 25 persone denunciate

Nocera Inferiore. Sono venticinque le persone denunciate dopo l’indagine appena conclusa nella Marca Trevigiana da parte della Guardia di Finanza di Treviso. Si tratta di dipendenti assunti come personale Ata in diversi istituti della provincia di Treviso, i quali avevano dichiarato di aver prestato servizio in scuole paritarie di Nocera Inferiore.

La denuncia da parte delle Fiamme Gialle arriva anche grazie alle precedenti indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. I riscontri della Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta che, in realtà, quegli istituti erano soltanto dei “diplomifici”, ovvero scuole non regolari dove non si è mai svolta attività didattica. Un espediente che, per gli inquirenti, ha permesso i venticinque collaboratori scolastici, nel biennio 2018/2020, di assicurarsi l’assunzione in diverse scuole trevigiane e di beneficiare di punteggi utili a scavalcare illecitamente, nella graduatoria generale, coloro che avevano dichiarato titoli realmente conseguiti.

Cosa rischiano gli indagati.

Ora, gli indagati, ritenuti responsabili di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, sono stati licenziati e rischiano fino a due anni di reclusione, oltre ai provvedimenti della Corte dei Conti in merito agli stipendi ottenuti durante il servizio.

L’indagine rappresenta un’ulteriore svolta dell’operazione “101 e lode” che nel 2021 aveva portato a identificare 101 persone che avevano presentato diplomi di qualifica professionale con votazione di 100 centesimi. La lente della Finanza si è poi concentrata sul “concorsone” del Miur del 2017, promosso proprio per il personale Ata. Con questa nuova tranche i finanzieri hanno analizzato i titoli di servizio ottenuti presso i due istituti scolastici di Nocera Inferiore e presentati al concorso indetto dal MIUR (Decreto del 30 agosto 2017) per l’assunzione, a tempo determinato, di personale scolastico ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario).

