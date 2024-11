Pendolari contro EAV: “Risolvere i disservizi invece di alimentare conflitti”

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa pendolari.

BusEav

Eav se ha prove delle sue accuse rivolte ai dipendenti deve andare in procura, e nelle more adoperarsi per risolvere l’incresciosa questione, invece di aizzare i pendolari contro i dipendenti.

Ad oggi con l’elevato numero di corse di linea e quelle sostitutive e/o integrative del servizio ferroviario soppresse, l’azienda è responsabile di mancata ottemperanza alle norme del contratto di servizio e si adombra l’interruzione di servizio pubblico.

Enzo Ciniglio gruppo facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

Avv Marcello Fabbrocini Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS

Salvatore Alaia Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone