Attualità
Palazzo crollato, via alla rimozione delle macerie: primo passo verso il rientro

Redazione1
di Redazione1

A seguito del parziale dissequestro dell’area di via Cavour, disposto per consentire la rimozione delle macerie, questa mattina alle ore 8 hanno ufficialmente preso il via le operazioni congiunte dei Vigili del Fuoco e del personale tecnico del Comune di Casoria.

L’avvio degli interventi è il risultato di un’intensa e costante interlocuzione istituzionale promossa dall’amministrazione comunale con la Prefettura di Napoli, nella persona di S.E. Michele di Bari, e con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli guidato dall’ing. Giuseppe Paduano. Un lavoro sinergico che ha consentito di accelerare i passaggi tecnici necessari per entrare nella fase operativa.

Le attività in corso hanno carattere propedeutico: comprendono la rimozione dei detriti e le verifiche strutturali sugli immobili interessati. Solo a seguito di un parere tecnico positivo sarà possibile autorizzare il rientro di una parte dei cittadini attualmente sgomberati, limitatamente agli edifici che risulteranno pienamente sicuri.

«Ringrazio la Prefettura di Napoli e il Prefetto Michele di Bari – dichiara il sindaco Raffaele Bene – per la costante attenzione e il supporto istituzionale, così come il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco guidato dall’ingegner Giuseppe Paduano per la professionalità e la tempestività dimostrate. Il dissequestro parziale ci consente oggi di intervenire concretamente. Il nostro obiettivo è permettere, dove possibile e in totale sicurezza, il rientro di una parte dei residenti e iniziare così a ridurre gradualmente l’emergenza».

Parallelamente alle operazioni tecniche, prosegue senza interruzioni l’assistenza alle famiglie coinvolte. È attivo il presidio presso la biblioteca comunale con supporto informativo e assistenza psicologica, mentre continua l’ospitalità presso le strutture garantite grazie alla sinergia tra Comune e Regione.

«Stiamo lavorando su più livelli: gestione tecnica, coordinamento istituzionale e sostegno concreto alle famiglie. Ogni decisione sarà presa esclusivamente sulla base delle risultanze tecniche, nel segno della massima prudenza e responsabilità» conclude il sindaco

Conclusa la fase delle verifiche e dei primi eventuali rientri, l’attenzione sarà rivolta alle situazioni più critiche riferite agli alloggi che dovessero presentare maggiori vulnerabilità strutturali.

Cronaca

Choc nel Nolano: trovano un topo nella pentola della mensa scolastica

0
Un episodio destinato a far discutere quello avvenuto in...
Appuntamenti

Il Carnevale di Sant’Anastasia: divertimento con Zezi, cortei e tradizioni popolari

0
Riceviamo e pubblichiamo Le strade storiche, le piazze della...
Cronaca

Crea in casa una serra per coltivare marijuana, blitz con arresto a Somma Vesuviana

0
SOMMA VESUVIANA – Coltivava marijuana all’interno della propria abitazione,...
Attualità

Pomigliano, la crisi dell’automotive arriva in Regione: focus su Stellantis e Trasnova

0
La crisi che investe il comparto automotive di Pomigliano...
Attualità

Comune sciolto alle porte del Nolano, comandante nella commissione straordinaria

0
Il Prefetto di Avellino, ha disposto la nomina del...

Argomenti

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

