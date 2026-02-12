giovedì, Febbraio 12, 2026
Comune sciolto alle porte del Nolano, comandante nella commissione straordinaria

Redazione1
di Redazione1

Il Prefetto di Avellino, ha disposto la nomina del Comandante Pasquale Pugliese quale Sovraordinato nell’ambito della Commissione Straordinaria insediata presso il Comune di Quindici, a seguito dello scioglimento dell’ente deliberato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2024.

La nomina si inserisce nel quadro delle misure adottate ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), finalizzate al ripristino della legalità amministrativa e al corretto funzionamento dell’ente locale, a tutela dell’interesse pubblico e della collettività.

Il provvedimento di scioglimento del Comune di Quindici è intervenuto all’esito di approfonditi accertamenti che hanno evidenziato forme di ingerenza della criminalità organizzata, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi, l’imparzialità dell’azione amministrativa e il buon andamento dei servizi comunali, con grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tale contesto, la figura del Sovraordinato riveste un ruolo di particolare rilevanza, essendo chiamata a supportare l’azione della Commissione Straordinaria, assicurando il coordinamento delle attività amministrative e il rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza dell’azione pubblica.

Il Comandante Pasquale Pugliese vanta una consolidata esperienza professionale maturata in contesti amministrativi complessi, avendo ricoperto incarichi di vertice nei Comandi di Polizia Locale di Benevento, Cassino, Itri, Ponza, Casalnuovo di Napoli, Orta di Atella, (gestione commissariale prefettizia) e presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cassino.

Cronaca

Choc nel Nolano: trovano un topo nella pentola della mensa scolastica

0
Un episodio destinato a far discutere quello avvenuto in...
Appuntamenti

Il Carnevale di Sant’Anastasia: divertimento con Zezi, cortei e tradizioni popolari

0
Riceviamo e pubblichiamo Le strade storiche, le piazze della...
Cronaca

Crea in casa una serra per coltivare marijuana, blitz con arresto a Somma Vesuviana

0
SOMMA VESUVIANA – Coltivava marijuana all’interno della propria abitazione,...
Attualità

Pomigliano, la crisi dell’automotive arriva in Regione: focus su Stellantis e Trasnova

0
La crisi che investe il comparto automotive di Pomigliano...
Attualità

Palazzo crollato, via alla rimozione delle macerie: primo passo verso il rientro

0
A seguito del parziale dissequestro dell’area di via Cavour,...

