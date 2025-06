Ottaviano, talk del Forum dei giovani: “Giovani e Legalità: il futuro si costruisce ora”

Ottaviano, il Forum dei giovani di Ottaviano ha realizzato il talk dal nome “Giovani e legalità: il futuro si costruisce ora”, ospite d’eccezione è stato il Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera.

Si è svolto venerdì 27 giugno, presso la Biblioteca Comunale “Francesco D’Ascoli” il talk organizzato dal Forum dei Giovani di Ottaviano dal titolo “Giovani e Legalità: il futuro si costruisce ora!”, il cui dibattito è stato incentrato sul tema della corruzione.

Tra gli ospiti il Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, Vice Comandante della Legione Carabinieri Campania, autore dei saggi “il cancro della corruzione, 2014” e il “virus della corruzione, 2021”, vincitore del premio internazionale Leone d’oro di Venezia per la scrittura nel 2024.

Ad aprire il confronto è stato il Sindaco, Prof. Biagio Simonetti, che, nel sottolineare l’importanza di agire “con i giovani e per i giovani” ha dichiarato che “La legalità non è un slogan: è l’unica strada che abbiamo per costruire una comunità libera, giusta e fondata sui valori”. Un chiaro messaggio di quanto la cultura della legalità e del rispetto sia fondamentale affinché ogni cittadino possa contribuire, nella propria quotidianità, al progresso sociale.

A seguire il Presidente del Forum dei Giovani di Ottaviano, Avv. Michele De Lorenzo, soffermandosi sull’argomento oggetto di trattazione, ha rimarcato l’impegno del Forum nel porre in essere iniziative concrete finalizzate non solo alla promozione del valore della legalità, ma anche, e soprattutto, alla sensibilizzazione dei giovani al rispetto delle regole e dell’etica pubblica. A tal proposito ha sottolineato che la corruzione non è solo una questione dai connotati esclusivamente economici, ma un problema di etica, di condivisione di quella “tavola dei valori” che ogni cittadino deve rispettare per essere attore e protagonista di una crescita che non può non essere corale. Pertanto, è stata rimarcata la necessità di continuare a svolgere il lavoro iniziato perché solo diffondendo una cultura della legalità, in un’ottica sinergica con le Istituzioni, è possibile spezzare i tanti anelli che compongono la “catena dell’illegalità”.

Dopo i saluti istituzionali ha preso la parola l’Assessore alla Legalità e agli Eventi del Forum dei Giovani di Ottaviano, Alfonso Auricchio, il quale, riprendendo le parole di Honoré de Balzac che afferma che “la corruzione è l’arma della mediocrità”, ha ribadito il dovere di contrastarla con determinazione ed ha invitato ad essere “sentinelle della legalità” per insegnare alle nuove generazioni a non essere mai mediocri.

A seguire l’intervento di Francesco Langella, autore del podcast “Sotto la Superficie”, che, nel fare una digressione di carattere storico, con riferimenti ai classici della letteratura italiana, ha posto al Colonnello una serie di domande che hanno dato inizio al dibattito.

Il Colonnello Mungivera, attraverso la sua esperienza e i suoi studi, con competenza e professionalità è riuscito a trattare una tematica molto spigolosa fornendo informazioni non solo sulle conseguenze nefaste determinate dalla corruzione, ma anche sulle soluzioni da mettere in campo per poter realizzare quel dovuto ed opportuno contrasto a tale fenomeno. Il Colonnello, infatti, nei suoi scritti propone al Legislatore dei suggerimenti in riferimento agli strumenti da fornire alle Forze dell’Ordine per la lotta alla corruzione. In particolare, si è soffermato sugli “Open data” in quanto ritiene che solo conoscendo il dato reale, oltre a quello percepito, è possibile orientare il Legislatore nell’introduzione di nuovi strumenti per contrastare la diffusione dei fenomeni corruttivi. Dal contrasto alla corruzione, è infatti possibile recuperare flussi di denaro e destinarli verso una crescita sociale ed economica del Paese.