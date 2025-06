Acerra si ferma per l’addio alla storia del tifo locale: ciao Sabatino

Acerra si ferma oggi, alle 17.00, nella Chiesa del Suffragio per l’ultimo saluto a Sabatino Calabria, lo storico capo ultras del gruppo “Piazza Castello” dell’Acerrana. La sua figura carismatica ha segnato per decenni la tifoseria: tra tamburi, bandiere e cori, Sabatino ha rappresentato l’energia pura del tifo organizzato della zona di piazza Castello, portando avanti una tradizione fatta di identità, orgoglio e partecipazione popolare.

Nato e cresciuto nel cuore di Acerra, Calabria ha respirato l’amore per la squadra sin da bambino. Negli anni ha saputo trasformare la curva in un punto di riferimento per giovani e meno giovani, organizzando trasferte e momenti di incontro. La sua dedizione era evidente anche nei momenti più bui della storia granata, giunta a un passo dal Centenario.

Sabatino è venuto a mancare ieri per un malore che lo ha stroncato ieri nella sua abitazione di corso Italia. Attestati di cordoglio sono giunti in queste ore da diverse tifoserie e calciatori che hanno militato in granata. La stessa Polisportiva Real Acerrana ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, definendo Calabria “storico tifoso granata e punto di riferimento per tutti”

I funerali, fissati oggi alle 17 nella chiesa del Suffragio, rappresentano non solo l’addio a una persona cara, ma simbolicamente la fine di un’epoca del tifo locale. Sabatino Calabria rimarrà nel ricordo dei suoi amici, trasmettendo ancora energia alle nuove generazioni: perché il tifo, quello vero, vive di emozioni, memoria e appartenenza, valori che lui ha incarnato fino all’ultimo.