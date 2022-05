Ottaviano, ritorna la festa di San Michele. Presente anche Di Maio

Dopo due anni consecutivi di stop forzato, oggi Ottaviano è tornata finalmente a celebrare la tanto attesa Festa di San Michele, anche se solo per metà.

Nonostante siano mancanti i canonici festeggiamenti civili evidentemente ritenuti non necessari visti gli accadimenti degli ultimi due anni, fin da questa mattina Ottaviano ha respirato l’aria a cui è sempre stata abituata festeggiando e onorando il Santo Patrono.

La diana, la messa celebrata nella Chiesa di San Michele, la scesa del Santo nelle varie zone del paese, il volo degli Angeli e i fuochi d’artificio oggi hanno permesso ai cittadini ottavianesi di ritornare realmente alla normalità tanto cercata per due interi anni. Un ritorno attesissimo quello della Festa di San Michele che ogni anno viene celebrata dall’intero paese e non solo. Sono tantissime, infatti, le persone che durante la settimane dell’8 maggio si recano a Ottaviano per i festeggiamenti civili che purtroppo però, causa covid-19 e guerra Russia-Ucraina, anche quest’anno saranno rimandati al prossimo.

In questo 8 maggio 2022 alla festa di Ottaviano ha presenziato anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, insieme al sindaco Capasso, ha partecipato alla Santa messa di questa mattina e al primo volo degli angeli tenutosi a Piazza Annunziata.