Somma Vesuviana, Lucia Di Pilato: “Noi di Centro a sostegno del sindaco uscente Di Sarno”

La segretaria cittadina di Noi di Centro di Somma Vesuviana, Lucia Di Pilato, dopo un confronto con il segretario nazionale, Clemente Mastella, ed il segretario regionale, Luigi Bosco, ha così dichiarato: “annunciamo il sostegno di Noi di Centro al sindaco uscente Salvatore Di Sarno in occasione dell’imminente tornata elettorale amministrativa. Sebbene il nostro percorso all’interno del consiglio comunale ci ha visti su due posizioni diverse, sempre leali e rispettose, figlie del risultato delle ultime consultazioni locali, non possiamo non verificare come la gran parte degli esponenti politici che formavano l’allora maggioranza Di Sarno oggi sono i suoi più ferrei oppositori. Le sfide che la nostra amata Somma Vesuviana deve affrontare sono tante e meritano un coinvolgimento attivo delle migliori energie della nostra comunità, iniziando dal dare maggiore linfa, in una logica di continuità, ai progetti messi in campo dal sindaco uscente nell’utilizzo dei fondi regionali e del PNRR. Ispireremo con nostri candidati una lista civica a sostegno della coalizione di Salvatore Di Sarno”.