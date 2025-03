Ottaviano, ragazzi musulmani si tuffano nella fontana: bufera social dopo commenti razzisti

Il video di un gruppo di ragazzi che festeggia la fine del Ramadan sta facendo il giro dei social. Le immagini mostrano i giovani in Piazza San Francesco, ad Ottaviano, che mentre sono in preda ai festeggiamenti si tuffano nella fontana della piazza. Non è ancora chiaro se si tratti di cittadini di Ottaviano o paesi limitrofi, in ogni caso è stato indubbiamente un errore, quello commesso dai ragazzi, dovuto probabilmente all’età e all’incoscienza che essa porta. Certamente un gesto da condannare in ogni caso, quello che però lascia sgomento, più che un gruppetto di adolescenti che per festeggiare commettono un errore, sono i centinaia di insulti a sfondo razzista di tantissimi cittadini. È certo che il gesto dei giovani sia assolutamente da condannare poiché la piazza e la fontana sono spazi pubblici e per questo entrarvi risulta come un atto vandalico ai danni del paese. Sono da condannare però, anche coloro che hanno sfogato probabilmente la propria frustrazione personale su questi ragazzi che non sono altro che giovani che commettono errori, che siano essi musulmano o cattolici, italiani o stranieri.

Sulla vicenda è prontamente intervenuto il sindaco Simonetti che ha informato i cittadini di aver predisposto l’intervento dei servizi sociali. Inoltre, le autorità sono al lavoro per il riconoscimento dei ragazzi.

Nonostante l’intervento del primo cittadino e delle forze dell’ordine, però, i commenti non si sono placati neanche un po’ e non si può non notare quanto il razzismo contro gli stranieri sia vivo e pulsante. I classici commenti “siamo ospiti in casa nostra” o ancora “si prendono i nostri spazi” non fanno altro che alimentare l’odio e la povertà culturale cui spesso andiamo incontro.

Basterebbe ricordarsi che non c’entra niente la nazionalità o la religione, quella di ieri è semplicemente stata una bravata adolescenziale, come spesso ci capita di vedere il sabato sera da parte di cittadini italiani. È giusto condannare il gesto, ma ciò che è sbagliato è il modo in cui si esprime la propria opinione.