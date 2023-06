Ottaviano: la “Sagra di San Giovanni”, una trama di antichi sapori, di musica e di teatro

Organizzata dalla Comunità Parrocchiale “San Giovanni – San Lorenzo”, che è affidata alla guida di don Salvatore Mungiello, e dal Comitato, di cui è mente e anima Vincenzo Caldarelli, insignita del patrocinio del Comune di Ottaviano – il sindaco prof. Biagio Simonetti firma la “locandina” – la Sagra di “San Giovanni” torna a ricordare e a raccontare pagine e protagonisti della storia di Ottaviano e della cultura di Napoli.

La “serata” di venerdì 23 giugno verrà dedicata “ai giovani talenti del nostro territorio”, che parteciperanno alla Terza Edizione di “Stelle che in…cantano” sotto la direzione artistica di Saverio Miranda e della “Accademia Music Family”. Nella “serata” di sabato Gianni Mobilya e la “Tammurriata Band” “canteranno” la storia della musica napoletana, dai canti popolari del ‘700 fino ai grandi classici della canzone “nostra”. E i presenti avranno il privilegio di cogliere l’armonia tra la musica e il canto da una parte, e, dall’altra, i sapori e i profumi dei “piatti” della tradizione preparati dalle signore del Comitato. Presenterà le “serate” della “Sagra” Carmen Ciniglio. Nell’articolo in cui racconteremo le due serate si darà notizia dei documenti, inediti, relativi a una manifestazione che già nella seconda metà dell’Ottocento si teneva in piazza San Giovanni, in onore del Santo che i Medici veneravano in modo particolare, perché Patrono di Firenze.