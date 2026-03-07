domenica, Marzo 8, 2026
Marigliano, attivato il Servizio antincendio della Polizia locale
Cronaca
Marigliano, minorenne alla guida di un ciclomotore senza patente: maxi multa da 6mila euro

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
Controlli nella serata nella villa per le scorribande di ciclomotori e .motocicli segnalati sui marciapiedi
Questa volta  è stato fermato un minorenne alla guida di un ciclomotore senza targa,  senza patente e senza assicurazione.
Il totale delle sanzioni ammonta a 6000 euro e il ciclomotore é stato sottoposto a fermo amministrativo per la confisca
In questi giorni  sono stati effettuati anche controlli sulla immigrazione clandestina. Durante un  un controllo per lavoro nero  è stato denunciato un tunisino per clandestinità
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

