Marigliano, minorenne alla guida di un ciclomotore senza patente: maxi multa da 6mila euro

Controlli nella serata nella villa per le scorribande di ciclomotori e .motocicli segnalati sui marciapiedi
Questa volta è stato fermato un minorenne alla guida di un ciclomotore senza targa, senza patente e senza assicurazione.
Il totale delle sanzioni ammonta a 6000 euro e il ciclomotore é stato sottoposto a fermo amministrativo per la confisca
In questi giorni sono stati effettuati anche controlli sulla immigrazione clandestina. Durante un un controllo per lavoro nero è stato denunciato un tunisino per clandestinità