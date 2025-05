10eLotto, in piazza a Somma si fa doppia festa

10eLotto: in Campania vincite per oltre 26mila euro

Campania a segno il 10eLotto. Nelle due estrazioni di venerdì 23 e sabato 24 maggio, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per oltre 26mila euro: la più alta arriva da Benevento con un 7 Oro da 8mila euro in via Saverio Casselli, a Pompei centrati due 1 Oro da 6.300 euro l’uno entrambi in Strada Statale 145, mentre a Somma Vesuviana realizzato un 6 Doppio Oro da 6mila euro in Piazza S. Francesco.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024.