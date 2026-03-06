venerdì, Marzo 6, 2026
Politica
Somma Vesuviana, grande partecipazione al convegno sulla riforma costituzionale della giustizia

di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto ieri, presso la Sala Santa Caterina in piazza a Somma Vesuviana, il convegno dal titolo “La riforma costituzionale della giustizia”, un importante momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più rilevanti del dibattito istituzionale e politico attuale.

L’incontro è stato moderato dall’Avv. Antonio Granato, che ha guidato il dialogo tra autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, istituzionale e giudiziario. Sono intervenuti il Prof. Avv. Vincenzo Maiello, l’Avv. Arturo Rianna, il Sen. Francesco Urraro, l’On. Giulio Di Donato, l’On. Felice Iossa e il Magistrato Catello Maresca, i quali hanno illustrato e discusso i principali aspetti della riforma e le prospettive legate all’imminente referendum.

Nel corso del dibattito sono state analizzate le implicazioni della riforma costituzionale della giustizia, con particolare attenzione ai suoi possibili effetti sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, sull’efficienza del sistema giudiziario e sul rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il convegno ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, con una presenza particolarmente numerosa di giovani, segno di un crescente interesse delle nuove generazioni verso i temi della giustizia, delle riforme istituzionali e della vita democratica del Paese.

L’iniziativa si è confermata come un’importante occasione di dialogo e di partecipazione civica, contribuendo a promuovere un confronto aperto e consapevole su una riforma destinata ad avere un impatto significativo sul futuro dell’ordinamento giuridico italiano.

