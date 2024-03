Operaio colpito da una scala, incidente sul lavoro a Marigliano

MARIGLIANO – Incidente sul lavoro ieri mattina a Marigliano. Un operaio di 56 anni di San Cipriano d’Aversa è rimasto ferito mentre stava lavorando su un cantiere in via Giorgio Amendola nella zona del Parco Gramsci.

Il lavoratore G.N. è stato centrato alla testa ed alla spalla da una scala piovuta dalla sommità del cantiere. La situazione è apparsa da subito molto seria e per questo sono stati chiamati i soccorritori.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare di Ponticelli, ma non sono emerse fratture. Sull’episodio sono in corso indagini.