Fabbrica di dolci in fiamme a Palma Campania, coinvolte anche abitazioni

PALMA CAMPANIA – Vigili del fuoco in azione a Palma Campania per una fabbrica di dolci in fiamme. L’incendio è divampato alle prime luci dell’alba e ha visto accorrere sul posto 5 squadre.

Il rogo ha interessato il deposito di materiale vario a Palma Campania e si è propagato velocemente. Per fortuna non vi è nessuna persona coinvolta. Le fiamme sono ora sotto controllo ma l’intervento è ancora in corso e i danni sono importanti.

Il Comune ha raccomandato in un post di chiudere porte e finestre

“È divampato alle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, un importante incendio in via Nuova Sarno: dalle prime ricostruzioni, l’incendio si è propagato da un opificio e ha poi coinvolto anche diverse abitazioni. Sono in corso le attività di spegnimento.

I residenti sono stati prontamente portati fuori dalle abitazioni scongiurando il peggio.

In queste ore di apprensione, si invita la cittadinanza a non sostare nell’area interessata dall’incendio e a tenere chiuse porte e finestre per la presenza della coltre di fumo nero.

Siamo in attesa di chiarimenti sulla dinamica: nel frattempo, raccomandiamo prudenza e comportamenti responsabili.”