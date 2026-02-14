sabato, Febbraio 14, 2026
13.1 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
70

Nola, la farmacia distrettuale dell’Asl Napoli 3 Sud trasferita nel Rione Gescal

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

La farmacia distrettuale dell’Asl Napoli 3 Sud, attualmente ospitata in spazi non più idonei, sarà trasferita nei locali comunali del Rione Gescal, in via Crocifisso.

La Giunta comunale di Nola, guidata dal sindaco Andrea Ruggiero, ha approvato su proposta dell’assessore al Patrimonio Cinzia Trinchese la riconfigurazione degli ambienti della struttura comunale, accogliendo la richiesta dell’azienda sanitaria locale e recependo il nulla osta tecnico degli uffici competenti. Nel complesso restano confermati e non subiscono riduzioni i servizi sociali già attivi e quelli in fase di conclusione: dalla stazione di Posta all’housing temporaneo fino al pronto intervento sociale, mentre i restanti spazi continueranno a essere in dotazione all’Ambito N23.

L’obiettivo è concentrare in un unico presidio servizi sanitari e sociali, rendendo più semplice l’accesso per i cittadini e rafforzando la presenza stabile di servizi pubblici in un quartiere strategico per l’equilibrio tra centro e aree periferiche della città.

“La farmacia distrettuale nell’hub socio sanitario della comunità rappresenta – sottolinea l’assessore al Patrimonio, Cinzia Trinchese – un punto importante nel percorso della collaborazione istituzionale finalizzata a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e a garantire ai cittadini la pienezza dei diritti. Accogliendo la richiesta dell’Asl abbiamo fatto nostra l’esigenza di assicurare agli utenti e tra questi soprattutto le persone più fragili, maggiore comfort e meno disagi”.

“Un passo necessario per rafforzare l’offerta sanitaria in città”, aggiunge il sindaco Ruggiero. “Siamo sicuri che questa riorganizzazione generale, che si aggiunge e non intacca gli spazi destinati a 118 e Guardia Medica, precedentemente destinati, possano far diventare via Crocifisso un hub di salute fondamentale per il nostro territorio e quello dell’intero agro”.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Marigliano, Tre percorsi quadriennali all’Istituto Rossi Doria: una scelta coraggiosa, una marcia in più per il futuro

0
Al Rossi Doria di Marigliano prende forma un’opportunità concreta...
Attualità

Campania in allerta meteo per sabato 14 febbraio: scuole e spazi pubblici chiusi in molti comuni

0
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un...
Comunicati Stampa

Somma, Manifesto anonimo contro Nocerino, la replica: «Basta attacchi nell’ombra, Somma Vesuviana merita confronto e rispetto»

0
Riceviamo e pubblichiamo Un manifesto anonimo, firmato da un sedicente...
Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Campania in allerta meteo per sabato 14 febbraio: scuole e spazi pubblici chiusi in molti comuni
Articolo successivo
Marigliano, Tre percorsi quadriennali all’Istituto Rossi Doria: una scelta coraggiosa, una marcia in più per il futuro
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996