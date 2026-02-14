Marigliano, Tre percorsi quadriennali all’Istituto Rossi Doria: una scelta coraggiosa, una marcia in più per il futuro

Al Rossi Doria di Marigliano prende forma un’opportunità concreta per chi vuole guardare avanti: tre indirizzi – Turismo (settore economico), Informatica e Telecomunicazioni (settore tecnologico) ed Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (settore professionale) – hanno ottenuto l’approvazione per il percorso di studi quadriennale.

Non è semplicemente “un anno in meno”. È un modo diverso di vivere la scuola.

Il passaggio da cinque a quattro anni non significa ridurre il programma, ma ripensarlo con contenuti ottimizzati, didattica più dinamica, organizzazione del tempo più efficace. Il diploma mantiene lo stesso valore legale, ma il percorso è più intenso, compatto e orientato alle competenze richieste dai nuovi scenari formativi e professionali.

Il carico settimanale è più strutturato e richiede motivazione, autonomia e capacità di organizzazione. È una sfida che la dirigente e i docenti del Rossi Doria hanno scelto di affrontare con entusiasmo, adottando metodologie innovative e puntando su competenze concrete, immediatamente spendibili.

A rendere questo percorso ancora più solido è un corpo docente altamente qualificato, costantemente aggiornato sulle nuove metodologie didattiche e sulle evoluzioni dei diversi settori professionali, ma soprattutto profondamente inclusivo, perché attento ai bisogni di ogni studente, capace di valorizzare talenti, sostenere fragilità e costruire un ambiente di apprendimento sereno, stimolante e rispettoso delle diversità.

Entriamo nei dettagli :

Per l’indirizzo Turismo del Rossi Doria le parole chiave sono: digitale, lingue e visione internazionale.

Nel turismo di oggi la tecnologia è protagonista. Per questo il percorso quadriennale investe sulla specializzazione digitale legata alla travel technology: strumenti e piattaforme per progettare, prenotare e vivere il viaggio in modo innovativo. I laboratori informatici dell’istituto diventano spazi operativi dove teoria e pratica si incontrano.

Grande attenzione anche alle lingue straniere, insegnate con approccio laboratoriale e metodologia CLIL. Diplomarsi a 18 anni apre scenari importanti: un anno all’estero per perfezionare le lingue oppure l’accesso immediato a percorsi di alta specializzazione come l’ITS Academy BACT, partner formativo d’eccellenza, in stretto collegamento con le aziende leader del settore.

Informatica e Telecomunicazioni: competenze all’avanguardia per un settore che è in continua evoluzione e l’aggiornamento è fondamentale. In questo mondo

un anno può fare la differenza. Il quadriennale permette di entrare prima nel vivo dell’innovazione, grazie a una didattica fortemente laboratoriale con meno lezioni frontali tradizionali e più coding, robotica, cybersecurity e intelligenza artificiale applicata fin dal primo giorno.

Entrare nel mondo del lavoro a 18 anni significa portare competenze aggiornate e subito spendibili. E per chi sceglie l’università, concludere la laurea triennale a 21 anni rappresenta un vantaggio competitivo significativo.

Anche per l’indirizzo alberghiero il tempo è una risorsa preziosa. Anticipare di un anno l’ingresso nel mondo degli stage e delle stagioni lavorative consente di costruire un curriculum solido già prima dei vent’anni.

La riorganizzazione delle ore valorizza certificazioni linguistiche fondamentali per l’accoglienza e masterclass con professionisti del settore. Un percorso più intenso sviluppa disciplina, organizzazione e senso di responsabilità: qualità molto apprezzate da grandi catene alberghiere e ristoranti di alto livello.

Scegliere il quadriennale significa accettare una sfida. La scuola offre fiducia, innovazione e un anno di vantaggio sul futuro; in cambio richiede impegno, autonomia e voglia di mettersi in gioco.

È il percorso ideale per chi preferisce imparare facendo, sperimentare, lavorare in laboratorio, confrontarsi con situazioni reali.

Per chi non vuole semplicemente “frequentare” la scuola, ma viverla come il primo passo concreto verso il proprio progetto di vita.