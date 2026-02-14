Campania in allerta meteo per sabato 14 febbraio: scuole e spazi pubblici chiusi in molti comuni

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello arancione valida dalle ore 6 di sabato 14 febbraio alle 6 di domenica 15 febbraio su gran parte del territorio, inclusa la piana campana, il capoluogo, l’area vesuviana e le zone costiere. L’avviso segnala l’arrivo di temporali intensi, vento forte e rischio idrogeologico, con possibili allagamenti e criticità idrauliche nelle aree maggiormente esposte.

In considerazione delle condizioni previste, diversi comuni hanno già adottato ordinanze precauzionali che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata di sabato 14 febbraio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico.

Tra i municipi che hanno deciso per la sospensione delle attività didattiche figurano: Castellammare di Stabia (scuole, parchi e cimiteri chiusi); Amalfi, Maiori e Minori in Costiera Amalfitana, con ordinanze analoghe per scuole, aree verdi e servizi comunali; Pozzuoli, dove le ordinanze includono scuole e spazi pubblici; Torre del Greco, con scuole, parchi, giardini e cimitero chiusi per l’intera giornata.

La misura riguarda non solo gli istituti scolastici, ma in molti casi anche parchi pubblici, cimiteri, impianti sportivi e aree ricreative, in linea con le indicazioni di protezione civile e con l’obiettivo di ridurre al minimo gli spostamenti durante le ore di maltempo.

Il quadro meteorologico, caratterizzato da precipitazioni diffuse e temporali anche di forte intensità, ha indotto gli amministratori a intervenire con misure preventive, soprattutto nelle zone costiere e pianeggianti maggiormente esposte alla criticità idrogeologica.

La giornata di sabato, dunque, non sarà solo San Valentino per molti cittadini, ma anche un’occasione per prestare massima attenzione alle condizioni atmosferiche avverse, limitare gli spostamenti e seguire le indicazioni di sicurezza fornite dalle autorità competenti.

Gli aggiornamenti sugli sviluppi meteo e su eventuali ulteriori provvedimenti saranno diffusi dalle amministrazioni locali nelle prossime ore in relazione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.