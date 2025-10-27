Nola, annunciato lo stato di Agitazione della Polizia Municipale

Riceviamo e pubblichiamo
Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CSA e UIL annunciano ufficialmente lo stato di agitazione del personale della Polizia Municipale del Comune di Nola, a causa di una serie di gravi inadempienze da parte dell’Amministrazione che hanno creato una situazione insostenibile per i lavoratori.
A seguito dell’assemblea sindacale svoltasi il 21 ottobre 2025 presso i locali del Comando di Polizia Municipale, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno preso atto della persistenza di numerose problematiche irrisolte, nonostante gli incontri avvenuti con rappresentati dell’Amministrazione.
Tali questioni, seppur riconosciute, non hanno trovato alcuna soluzione concreta.
In particolare, le problematiche irrisolte comprendono:
- Mancata liquidazione dei progetti “Festa dei Gigli 2024” e “Festa dei Gigli 2025”
- Mancata corresponsione delle indennità di turnazione e reperibilità da gennaio 2025
- Mancato pagamento delle performance relative agli anni 2022, 2023 e 2024
- Mancata liquidazione delle pensioni integrative 2023 e 2024
- Mancata convocazione delle OO.SS. per la costituzione del fondo delle risorse decentrate
In ragione di tali gravi inadempimenti, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto con urgenza l’intervento dell’Amministrazione Comunale per porre fine a questa situazione, chiedendo:
- La liquidazione immediata delle spettanze dovute al personale;
- La regolarizzazione delle procedure contrattuali previste dai CCNL;
Le OO.SS. annunciano inoltre di aver richiesto formalmente al Prefetto di Napoli l’avvio delle procedure di raffreddamento del conflitto al fine di evitare il ricorso a ulteriori e più incisive azioni di lotta da parte del personale dipendente.
Le Organizzazioni Sindacali, pur nel pieno rispetto del diritto di agire in difesa dei propri diritti, si scusano sin da ora con la cittadinanza per eventuali disagi o disservizi che potrebbero derivare nei giorni dei santi / della commemorazione dei morti nonché nei giorni avvenire.
Si tratta di misure necessarie per sollecitare una soluzione tempestiva e definitiva a una situazione che, ormai da troppo tempo, compromette il regolare funzionamento del servizio pubblico.
Inoltre le Organizzazioni Sindacali convocano una nuova assemblea del personale per il 14 novembre 2025, con l’obiettivo di valutare, insieme ai lavoratori, le ulteriori azioni da intraprendere in caso di mancato riscontro concreto e risolutivo da parte dell’Amministrazione Comunale.
Questa nota è un ultimo appello a un intervento risolutivo e urgente. In mancanza di riscontri immediati, le OO.SS. procederanno con tutti gli strumenti previsti dalla normativa a tutela dei lavoratori.