Incidente stradale sul raccordo Pomigliano-Acerra, feriti e paura

Questa notte, sul raccordo A.S.I. Pomigliano-Acerra, c’è stato un’incidente che ha richiesto l’intervento di 3 ambulanze

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, sul raccordo A.S.I. Pomigliano-Acerra, in direzione Acerra, si è verificato un’incidente stradale , che ha causato grossi danni e almeno 3 feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e 3 ambulanze, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire.

Stando alle prime informazioni, lo scontro si sarebbe verificato verso mezzanotte tra due automobili, una Fiat Panda e una Fiat 500. Ad avere la peggio sarebbe stata la Panda, che si è ribaltata.

Sono in corso le indagini del caso per accertare la dinamica dello scontro e le responsabilità.

Ormai la poca sicurezza stradale è una piaga della nostra società. Sono pochi i controlli e le strade non sono curate, minando la sicurezza degli automobilisti.

Questa strada in particolare, il raccordo Pomigliano-Acerra, è troppo spesso teatro di incidenti stradali, data la poca manutenzione del manto stradale e della poca illuminazione.

Si richiede alle istituzioni un intervento serio e concreto per salvaguardare la sicurezza stradale, che è da tempo dimenticata.