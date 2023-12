Nola, 6 ambulanze bloccate per tutta la notte senza barella

NOLA. Pronto soccorso di Nola: ambulanze in attesa da stanotte. Sembrano tornati i tempi del Covid ma è solo “ordinaria emergenza”.

A riferire la situazione è la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate: “Ci giungono in privato queste allucinanti immagini di mezzi di soccorso 118 in fila in attesa di “sbarellare” (termine che sta a significare il passaggio del paziente dalla barella della ambulanza a quella dell’ospedale).

Sei mezzi dell’emergenza sanitaria tolti al territorio, in questo caso di chi è la colpa? Perché non si fa qualcosa per far tornare operativi, ergo a disposizione di chi ne ha bisogno, questi equipaggi?”