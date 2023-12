FisioExpo inventa il Fisioaperitivo di Natale

Il Fisioaperitivo di Natale è stato l’evento targato di FisioExpo per presentare la nuova struttura a pazienti amici e colleghi.

Sono intervenuti illustri personaggi della fisioterapia da tutta Italia Treviso, Palermo Roma, La Spezia. Erano presenti delegazioni da tutte le regioni e professionisti anche di altri settori come il noto “Studio Commercislisti Guarino” con i fratelli Luca e Paolo che hanno apprezzato l’iniziativa all’insegna di Dj set,musica,e animazione che sono state il valore aggiunto della serata.

Un centro che si distingue e caratterizza per le sue tecniche innovative di fisioterapista: la particolarità del nuovo centro è che ospita una Fisiopalestra al suo interno,con prato verde e gommato dove il paziente può eseguire le sue performance.Viene quindi abbandonata la Fisioterapia da lettino per una Fisioterapia sempre piu da movimento.

“È finalmente un sogno che si realizza ”

– Dichiara Valerio Esposito Titolare della struttura- Mi fa piacere aver coinvolto persone da tutta Italia che si sono ritrovate a Napoli e per questo sono molto felice.

Abbiamo inaugurato la Fisiopalestra utilizzata dai nostri pazienti atleti che giocano in serie A/b/c o le nostre ballerine del san Carlo di cui ci occupiamo quotidianamente.

Il prossimo Obiettivo è quello di continuare a confermarci come tra i migliori centri d’Italia”

L’evento è stato “immortalato” dalla bravissima fotografa Alessia Federic