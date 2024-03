Nola, grande successo per lo spettacolo “Rievocazione Storica del Processo e del rogo di Giordano Bruno”

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Nola città “Della tolleranza e del libero pensiero”, quest’anno dal 13 al 18 febbraio, ha ospitato le Giornate Bruniane per celebrare l’insigne filosofo nolano, morto il 17 febbraio del 1600 bruciato vivo nel rogo di Campo de’ Fiori a Roma.

Fra le numerose iniziative organizzate dal Comune di Nola e dalla Fondazione Parco Letterario Giordano Bruno per ricordare le radici nolane del filosofo e ribadire l’attualità della sua opera nei contesti della cancel culture e dei conflitti internazionali che affondano le radici nella negazione dell’identità e degli ideali dei singoli e dei popoli, grande rilievo ha avuto la “Rievocazione Storica del Processo e del rogo di Giordano Bruno” con la regia di Gaetano Stella, svoltasi nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo.

Dato il grande successo dello spettacolo, svoltosi dal vivo lo scorso Sabato 17 Febbraio, l’Amministrazione Comunale di Nola, in collaborazione con Capri Event, questa sera alle ore 21:00 e domani alle ore 14:30 offrirà a tutti l’opportunità di godere di questo straordinario spettacolo che andrà in onda su canale 95 e in diretta FB sul portale di informazione 80035.it.