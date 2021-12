Portici, macchia marrone in mare: scatta l’allerta

A Portici chiazza marrone in mare nei pressi dell’ex Lido Rex, Movimento Cinque Stelle: “Situazione sconcertante, abbiamo già allertato la guardia costiera”



Una chiazza marrone enorme si perde in un mare blu. È accaduto questa mattina a Portici, nei pressi dell’ex lido Rex, al termine del lungomare della città della Reggia. Nelle immagini si nota chiaramente un’enorme chiazza di colore marrone e biancastra che si espande in mare, destando non poca preoccupazione tra i cittadini e anche i militari della capitaneria di porto, i quali hanno già assicurato i controlli del caso.

“Siamo preoccupati per lo scenario, perché è palese che c’è qualcosa che sta inquinando il mare e vogliamo chiarezza – spiega il Movimento Cinque Stelle di Portici – immediatamente abbiamo segnalato, con un apposito video, l’episodio alla capitaneria di porto, che ci ha assicurato controlli celeri. Purtroppo – rimarca la forza politica – sono anni che chiediamo collaborazione tra il comune di Portici e quello di Napoli, al fine di risolvere il problema legato agli scarichi in mare”.