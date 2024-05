Da Somma ad Ibiza: il ristorante “Anima mia” porta la cucina napoletana in Spagna

Somma Vesuviana. I due giovani imprenditori Giusy Menna e Nello Maddaloni conquistano l’isola di Ibiza con la cucina tradizionale napoletana all’interno del loro ristorante “Anima mia Ibiza”.

C’è un po’ di Somma Vesuviana nell’isola di Ibiza. Infatti, sulla splendida Isola Bianca da circa sei anni sorge il ristornate “Anima mia Ibiza”, attualmente gestito da Giusy Menna e Nello Maddaloni, coppia di imprenditori, i quali hanno deciso di esportare la tradizionale cucina partenopea con un tocco di modernità e innovazione.

La cucina napoletana nel cuore di Ibiza

In particolare, grazie alla sua esperienza e a lunghi anni di duro lavoro, Nello è riuscito a far conoscere e mangiare la vera pizza napoletana anche nell’isola, ottenendo anche importanti riconoscimenti e classificandosi come la pizzeria più buona dell’isola e tra le top 100 migliori pizzerie in Spagna. Giusy è da sempre al fianco di Nello, collaborando attivamente alla gestione del ristorante. L’anno scorso i due hanno deciso di rilevarlo completamente, diventando gli unici proprietari, grazie anche all’aiuto di Giovanni Menna e Alfonso Maiello che hanno contribuito alla realizzazione del loro sogno.

I due ragazzi sono molto motivati e hanno grandi aspirazioni per il futuro: “Dal 2023 cerchiamo ancora di più di metterci l’anima offrendo tutti i piatti tipici della tradizione napoletana. Dalla pizza, ai primi piatti. Uno dei nostri primi sogni è stato realizzato. Siamo giovani e di sogni da realizzare ne abbiamo ancora tanti. Nonostante tutto, siamo legati alle nostre origini e, chissà, magari un giorno riusciremo ad aprirne uno anche a Somma”.