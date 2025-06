Nasce il Club Rotary Somma Vesuvio Nord “Villa di Augusto”. Il primo presidente è Silvia Svanera

E’ prevista per domani, 10 giugno 2025, alle ore 20.00, presso il Pluma di Somma

Vesuviana, la cerimonia ufficiale di consegna della Carta costitutiva del Club Rotary

Somma Vesuvio Nord “Villa di Augusto” da parte del Governatore del distretto 2101,

Antonio Brando. Il club è stato accolto nella famiglia rotariana l’08 maggio 2025 e il primo

Presidente eletto e’ Silvia Svanera. Presenzieranno alla cerimonia il Presidente del Club

padrino Nola-Pomigliano d’Arco, Fabio Papaleo e l’assistente del Governatore, Antonino

Pardo, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, e l’assessore Rosalinda Perna.

La Dottoressa Silvia Svanera vanta un ricco curriculum vitae. E’ Laureata in lettere classiche e specializzata in archeologia classica, ha svolto una lunga attività di studio e di ricerca archeologica presso l’Università di Napoli Federico II e di collaborazione con l’allora Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta e con la Scuola Archeologica italiana ad Atene. Ha collaborato per un anno presso l’Ufficio di supporto al Capo Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha assunto il ruolo di Dirigente Scolastico della regione Toscana per tre anni, dove si è distinta per l’avvio di nuovi e interessanti stili di apprendimento e oggi, tornata nella sua città di residenza, la Svanera dirige il Secondo Circolo Don Minzoni di Somma Vesuviana.