Napoli, nasce la Tipografia Museo

Tipografia Museo Comunicato Stampa

Apre a Napoli la prima realtà museale dedicata alla storia della tipografia e della stampa.

Carmine Cervone installa nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Vittoria e Santissima Trinità all’Anticaglia la Tipografia Museo. Non un museo della tipografia, ma tutto quanto rappresenta la sua esperienza in materia di stampa tipografica, tutto quanto l’ideatore è riuscito a raccogliere da oltre 25 anni, conservare, salvare al fine di tramadare, sia l’esperienza pratica, il “mestiere”, sia gli antichi e storici attrezzi che nel corso dei secoli hanno permesso la produzione del libro e dello stampato in genere. Una tipografia con i suoi vizi e le sue virtù, i suoi pregi e suoi difetti, le imperfezioni. L’autenticità. Il possibile. Una stamperia installata in una chiesa del XVII secolo che poggia le sue fondamenta sull’Odeon greco che è parte dell’antico decumano superiore. Storia sulla storia fino a riportare la produzione del libro da dove essa partì.

Open day domenica 15 giugno dalle ore 10.