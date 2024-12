X-Factor 2024: La Finalissima a Napoli in Piazza del Plebiscito

Napoli. Questa sera dalle ore 21:00 in Piazza del Plebiscito si terrà la finale di X-Factor. È la prima in assoluto realizzata fuori dagli studi televisivi. Tra i super ospiti della serata Robbie Williams e Gigi D’Alessio.

Tutto pronto per la finalissima di X-Factor, trasmessa a partire dalle ore 21, in diretta su Sky, in streaming su Now e in simulcast anche in chiaro su TV8. Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri, Les Votives, i quattro finalisti di questa stagione del talent, gareggeranno per la vittoria davanti ad un pubblico di circa sedicimila persone nel magico scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. E’ la prima volta che l’ultimo atto della gara canora sarà live da una piazza italiana e non registrata all’interno di uno studio televisivo. Per l’occasione è stato allestito un enorme palco a forma di X sul quale si esibiranno i quattro concorrenti accompagnati da Giorgia, quest’ anno in veste di conduttrice del programma, e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

La scelta di Napoli per la finale

Da giorni la città è in grande fermento per questo importante evento che si svolgerà in uno dei luoghi simbolo del capoluogo partenopeo. Infatti, questa serata rappresenta per Napoli un’ulteriore opportunità per imporsi come “Città della musica” nel panorama nazionale. E’ stato lo stesso Ceo della Fremantle, ovvero la società produttrice del talent targato Sky, Marco Tombolini a sottolineare il perché la scelta del luogo per la finale X Factor 2024 sia ricaduta proprio su Napoli e in particolare sfruttando le suggestive fattezze architettoniche di Piazza del Plebiscito. “E’ la città della musica, dovevamo essere all’altezza di questa città con questo show”.

Le parole di Giorgia

Un pensiero su Napoli è arrivato anche da Giorgia: “Il pubblico di Napoli lo conosciamo, sappiamo quanto dà in termini di energia, quanto ti gasa, ti sostiene, ti spinge. Io confido moltissimo in quell’energia che ci arriverà e che diventerà questo circolo fra noi e loro: farà sicuramente la differenza. Saremo in una piazza bellissima, all’aperto, però è proprio il supporto del pubblico che secondo me sarà l’elemento fondamentale”.

I super ospiti

Ingente lo sforzo produttivo introdotto da Sky e Fremantle per questa prima finale “in esterna” a Napoli dove per l’occasione sono al lavoro 650 persone, di cui oltre 200 selezionate sul territorio per i comparti tecnici e di security. Lo spettacolo può contare su circa 1000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall e 1000 corpi luminosi; 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini coadiuvato dal direttore della fotografia Ivan Pierri. Tra gli ospiti della serata Robbie Williams e Gigi D’Alessio, il quale più volte ha scelto Piazza del Plebiscito come location per i suoi concerti negli ultimi anni.

