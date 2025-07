Muore nel centro di Acerra mentre è in sella allo scooter elettrico: malore fatale

Una giornata qualunque si è trasformata in una scena di dolore nel centro storico di Acerra. Un uomo di 68 anni è crollato al suolo mentre era alla guida del suo scooter elettrico, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

È successo tutto in un attimo, a pochi passi dalla Chiesa dell’Annunziata. Testimoni raccontano di aver visto il piccolo veicolo rallentare bruscamente, poi la caduta silenziosa. Il corpo riverso a terra, la corsa dei passanti per chiamare aiuto, e poco dopo l’arrivo dell’ambulanza. Ma era già troppo tardi.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, senza successo. Il suo cuore aveva già smesso di battere. L’aria si è fatta pesante in quella via che ogni giorno ospita il via vai della città, diventata improvvisamente muta spettatrice di una vita spezzata.

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per i rilievi di rito. Si cerca di comprendere se l’uomo fosse affetto da problemi di salute che possano aver causato l’arresto improvviso.

La comunità di Acerra resta scossa, testimone silenziosa di una morte arrivata senza preavviso, nel cuore pulsante della città.