Asse Mediano, martedì nero tra Pomigliano e Acerra: 2 incidenti e un camion a fuoco

POMIGLIANO D’ARCO – Una vera e propria giornata nera quella di oggi per la viabilità tra Acerra e Pomigliano d’Arco. In meno di dodici ore si sono verificati tre gravi episodi nello stesso tratto di superstrada, mettendo a dura prova automobilisti e soccorritori.

Il primo incidente si è registrato in mattinata: un tamponamento che ha causato rallentamenti e code, fortunatamente senza feriti gravi. Poche ore dopo, nello stesso punto, un nuovo scontro tra veicoli ha reso necessario l’intervento del 118. I mezzi incidentati, fermi in corsia di emergenza, hanno impedito il rapido passaggio dei soccorsi, complicando le operazioni di assistenza.

A peggiorare il bilancio della giornata, va considerato anche l’incendio di un camion avvenuto poco distante, allo svincolo Pomigliano-Villa Literno, che ha mandato in tilt la circolazione per diverse ore. Il mezzo pesante, avvolto dalle fiamme, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha provocato lunghe deviazioni.

I tre episodi, tutti concentrati nella stessa area, sollevano interrogativi sulla sicurezza della tratta, già nota per l’elevato volume di traffico e per la frequenza di sinistri. Le autorità invitano alla massima prudenza e ricordano l’importanza di mantenere le distanze di sicurezza, specialmente in tratti dove sono frequenti rallentamenti improvvisi.