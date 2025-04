Muore a 25 anni dopo intervento al cuore, si apre indagine: medico finisce sott’inchiesta

C’è un primo medico indagato per la tragica morte, a soli 25 anni, di Carmela Uliano (nella foto), la giovane di Castellammare di Stabia (Napoli) deceduta il primo aprile 2025 all’ospedale Rummo di Benevento: si tratta di S. G., 45 anni, di e con studio nella stessa Castellammare, il cardiochirurgo che ha sottoposto la donna, affetta da una patologia cardiaca, ad un intervento per la sostituzione della valvola aortica che le era stata impiantata nel 2012, e che dava dei problemi, passando da una protesi meccanica a una biologica, intervento effettuato a fine marzo presso la Casa di cura Montevergine di Mercogliano (Avellino). Un’operazione che sembrava riuscita, tanto che la paziente, dopo alcuni giorni di degenza presso la struttura avellinese, lunedì 31 marzo era stata trasferita alla clinica Maugeri di Telese Terme, nel Beneventano, per la riabilitazione cardiologica, ma qui, a meno di 24 ore dal ricovero, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e a nulla sono valsi gli sforzi per salvarla dei medici del “Rummo”, dove la venticinquenne era stata infine trasportata d’urgenza in ambulanza giungendovi in uno stato di shock settico e in una situazione ormai compromessa: nel pomeriggio di martedì 1 aprile è spirata.

Una per ora inspiegabile tragedia che ha comprensibilmente sconvolto i familiari di Carmela a partire dal marito, che per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia si è rivolto a Studio3A: il giovane, di 26 anni, non riesce a capacitarsi dell’accaduto. Ma il drammatico evento ha destato perplessità e sollecitato la necessità di chiarimenti anche al Rummo, se è vero che sarebbero stati proprio i sanitari dell’ospedale cittadino di riferimento a segnalare il decesso direttamente alla Squadra Mobile di Benevento, con la conseguente apertura da parte della Procura del luogo competente per territorio di un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario. E il Pubblico Ministero titolare del fascicolo, la dott.ssa Maria Chiara Marcaccio, dopo aver posto sotto sequestro e acquisito tutta la documentazione clinica dai tre presidi attraverso i quali la paziente è passata, ha assunto i primi provvedimenti a cominciare dalla disposizione dell’esame autoptico per accertare le esatte cause del decesso.

L’incarico sarà conferito nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 15, negli uffici della Procura di Benevento, a un pool di tre consulenti tecnici composto dal medico legale dott. Emilio D’Ora, dall’anatomopatologo dott. Noè De Stefano e dal medico chirurgo specialista in cardioangiochirurgia dott. Gabriele Iannelli. I tre Ct effettueranno poi l’autopsia nella mattinata di domani, sabato 5 aprile, dalle ore 8.30, presso l’ospedale Rummo dove si trova la salma: alle operazioni peritali parteciperà, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale dott. Luca Scognamiglio messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si è affidato per essere assistito il marito della vittima, attraverso l’Area Manager per la Campania dott. Vincenzo Carotenuto e con il supporto legale dell’avv. Vincenzo Cortellessa, del foro di Santa Maria Capua Vetere.

Ma il magistrato inquirente ha anche e soprattutto proceduto ad un primo avviso di garanzia nei confronti del medico che ha praticato l’operazione da cui sarebbe iniziato il fatale calvario della giovane, un atto anche dovuto per dare modo al sanitario indagato, come detto S. G., 45 anni, di Castellammare di Stabia, di nominare a sua volta propri consulenti tecnici per gli accertamenti medico legali irripetibili disposti e i cui esiti, con il deposito della perizia, saranno fondamentali per dare le prime risposte ai familiari della giovane, che oltre al marito lascia i genitori e un fratello. I quali, una volta ultimato l’esame, riceveranno dall’autorità giudiziaria il nulla osta alla sepoltura e si potranno così celebrare i funerali della sfortunata giovane, previsti per lunedì 7 aprile, alle ore 10, a Castellammare, che si stringerà tutta attorno ai suoi cari.