Lucia, oggi l’autopsia: sequestrato il cellulare, si indaga su istigazione al suicidio

Verrà svolta oggi l’autopsia sul corpo di Lucia Iervolino, 30enne di Ottaviano che ha perso la vita lo scorso martedì.

Sono ancora in corso le indagini sulla morte della ragazza avvenuta in circostanze dubbie e causata dalle ustioni di terzo grado riportate nella sua abitazione. L’ipotesi resta sempre quella di un probabile gesto estremo, anche se non sono state del tutto escluse altre piste, soprattutto per il modus operandi scelto dalla ragazza, qualora venisse confermato il suicidio.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, hanno posto sotto sequestro il cellulare di Lucia e quello di alcuni familiari per provare a trovare degli indizi sull’accaduto. Un messaggio, una frase, uno scambio di parole con qualcuno, tutto potrebbe essere d’aiuto in questo momento in cui gli interrogativi sono ancora tanti.

Non è esclusa la pista di istigazione al suicidio, è stato infatti aperto un fascicolo contro ignoti, anche se ora si attendono i risultati dell’esame autoptico per le cause ufficiali della morte.

Non è stata ancora fissata una data per l’ultimo saluto alla giovane di Ottaviano, ma potrebbe avvenire anche subito dopo la liberazione della salma da parte della Procura.